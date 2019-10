A Loro Ciuffenna esiste l'assessore alla gentilezza

Se a Empoli esiste l'assessore con delega alla creatività, nell'Aretino non sono da meno. Il Comune di Loro Ciuffenna ha deciso di nominare un assessore alla gentilezza: si tratta di Wanda Ginestroni del gruppo Pratomagno Sostenibile, lista a sostegno del sindaco di centrosinistra Moreno Botti.

Non solo gentilezza, Ginestroni ha deleghe anche a civiltà sostenibile, istruzione, fiscalità sostenibile, pari opportunità, disabili, giovani, lavoro. Perché un assessorato alla gentilezza? Per agevolare il contatto tra governo locale e popolazione.

L'assessorato di Loro Ciuffenna non è, però, un caso unico in Toscana. Di assessorati particolari ce ne sono altri in tutta la regione: si è detto della creatività empolese, ma vale la pena sottolineare quello alla città della notte o alla lotta alla solitudine a Firenze oppure quello alla città curata a Prato. Ovviamente suonano strani a nominarli, ma si tratta comunque di aree importanti nell'ambito della politica locale.

