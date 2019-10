'Cantieri Smart', al Comune di Pistoia finanziamento da 218mila euro

Ammonta a 218.000 euro il finanziamento ottenuto dall'Amministrazione comunale nell'ambito del bando “Cantieri Smart 2019” della Fondazione Caript. Si tratta di un contributo fondamentale, che permette alla giunta Tomasi di investire ulteriori risorse ed energie per la sicurezza degli edifici scolastici cittadini.

Il contributo richiesto e ottenuto dal Comune permetterà di finanziare un primo lotto di lavori di adeguamento sismico (per 200mila euro) e ulteriori verifiche di vulnerabilità sismica (per 18mila euro), che vanno ad aggiungersi alle trenta già portate avanti nei mesi scorsi. Si ampliano, quindi, gli investimenti previsti dall'Ente per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici comunali, grazie a un'attenta programmazione svolta dall’ufficio edilizia scolastica e alla ricerca di finanziamenti e di un’azione sinergica con quei soggetti del territorio che possono mettere in campo strumenti adeguati per perfezionare le condizioni dell'edilizia scolastica del territorio.

Prosegue, intanto, il lavoro programmato su altre strutture scolastiche comunali, come quella del Melograno, su cui è previsto un investimento di 480mila euro (cofinanziato da Comune e Fondazione Caript) per i lavori di messa in sicurezza necessari a riaprire la scuola, al momento chiusa a seguito delle verifiche sismiche effettuate. È stato ottenuto, inoltre, dal Miur un ulteriore finanziamento di 100mila euro per l’adeguamento del sistema antincendio nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia Bertocci.

Continua l’impegno anche sulle scuole Cino, il prefabbricato chiuso nel 2014 su cui l’Amministrazione Tomasi ha preparato un progetto definitivo di rifacimento che ha permesso di passare dal 377° al 9° posto nella graduatoria del “Piano regionale triennale 2018-2020 del fabbisogno in materia di edilizia scolastica” per ottenere un finanziamento da 4milioni di euro.

Numerosi i cantieri aperti e conclusi nei mesi estivi, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, a cui si stanno accompagnando nuovi interventi in fase di progettazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa