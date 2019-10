Fucecchio cambia, nuovo CdA per l'Associazione Palio delle Contrade

Il Palio di Fucecchio deve ancora entrare nel vivo, ma ci sono novità importanti. Oggi, mercoledì 23 ottobre, sono stati presentati i nuovi membri del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione Palio delle Contrade 'Città di Fucecchio'.

Nicolò Luca Cannella, imprenditore agricolo 45enne, rimane saldo al timone come presidente. Ci sono delle nuove entrate nel CdA, su otto membri la metà è una assoluta novità: si tratta di Luca Botrini, gestore immobiliare 37enne, Enrico Favilli, operaio 54enne, Valerio Guerrieri, ex magazziniere 66enne e Salvatore Lupinu, carabiniere 55enne.

Tra le conferme il tesoriere Tania Benvenuti, insegnante 52enne, Ambra Satti, impiegata 27enne, e Maurizio Salvadori, commercialista 62enne e ex presidente tra 1998 e 2001. Come da Statuto del Palio, nel Consiglio d'Amministrazione figura anche l'assessore delegato Daniele Cei.

"Ho studiato chi aveva voglia di mandare avanti il Palio, ho scelto le persone giuste", ha spiegato il sindaco Alessio Spinelli, "credo siano persone collaborative e di fiducia. Si impegneranno non solo nelle discussioni con rappresentanze e Contrade, ma porteranno avanti il Palio tutto l'anno. Spero che possano essere tenuti come collaboratori esterni figure importanti come Massimo Billi o Davide Giuggiolini. Chiunque ha voglia di collaborare, lo faccia".

Spinelli ha fatto la sua scelta tra sedici candidature e ha anche annunciato una revisione dello Statuto, che sarà fatta in futuro.

Gianmarco Lotti

