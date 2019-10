La polizia di Empoli ha provveduto a rintracciare anche un 28enne tunisino residente a Empoli, A.B.M. le iniziali, arrestato in via del Giglio per furto e rapina a bordo di un treno, fatto commesso qualche anno fa e ricostruito dalla polfer di Firenze. Sul giovane gravava un ordine di carcerazione della procura di Firenze con una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

