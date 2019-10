DireFareTeatrare, debutto con sold-out

Inizio strepitoso per la rassegna DireFareTeatrare, che domenica scorsa per il debutto ha registrato il tutto esaurito del Minimal Teatro di Empoli. Lo spettacolo di Renzo Boldrini Trame su misura ha incantato più di 200 persone, fra bambini e adulti.

Il prossimo appuntamento è per domenica 27 ottobre con Quattro volte Andersen nell’allestimento della compagnia Drammatico vegetale, spettacolo adatto a bambini dai 3 anni in su.

“Quella di Andersen - spiegano gli attori della compagnia - è stata una vita spesa a scrivere e raccontare storie, a ritagliare strane e divertenti figurine nella carta per animare il suo personale, onirico teatro della vita. Ci piace ricordare l’autore danese utilizzando proprio gli ingredienti più significativi del suo mondo fantastico e combinarli, per tre volte più una, in differenti maniere all’interno del nostro spettacolo dove il linguaggio del teatro di narrazione dialoga con i soggetti di un teatro delle ombre ricavato in un vecchio tamburo, che a sua volta si confonde con quello di marionette tanto amato da Andersen. Così, nello spettacolo di teatro di figura, le fiabe escono da una scatola di cartone piena di ricordi: un pisello rinsecchito, un vecchio soldatino, la scatola stessa trasformata in teatrino, una forbice e poco altro, raccontano le loro avventure.”.

Il programma prosegue: domenica 10 novembre con Il soldatino di stagno della compagnia Nata; domenica 17 novembre Hansel e Gretel, nell’allestimento de Gli Alcuni; domenica 24 novembre Nico cerca un amico di Accademia Perduta Romagna/Il baule volante; finale domenica 1 dicembre con Mostriciattoli di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli avranno sempre due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 4,50 euro, prezzo invariato rispetto allo scorso anno. Si ricorda che è gradita la prenotazione.

La vendita dei biglietti sarà effettuata a partire dalle 15.00 del giorno stesso dello spettacolo, alla cassa del Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli).

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro telefono 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

