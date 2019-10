Da Empoli a Pisa per rovistare in auto e camper: arrestati in 3

Un trio di Sinti italiani residenti a Empoli con numerosi precedenti di polizia alle spalle per reati contro il patrimonio sono stati scoperti dalla polizia di Pisa assieme al reparto prevenzione crimine di Firenze mentre a Calambrone rovistavano in auto e camper in sosta lungo viale del Tirreno. La segnalazione riguardava una Renault Clio sospetta con a bordo tre persone. Un uomo e una donna sono stati trovati mentre forzavano una Fiat 600 con arnesi da scasso, un'altra donna era dentro un camper di turisti francesi. Dopo l'arresto, quest'oggi saranno processati per direttissima con le accuse di furto aggravato e continuato. La Clio dei tre è stata sequestrata percdhé senza assicurazione.

