Morte in discoteca, tre indagati. Riappare il cellulare di Erika

Si chiude il giallo del cellulare di Erika Lucchesi, 19enne morta nella discoteca Mind di Sovigliana durante la serata Jaiss nella notte di domenica 20 ottobre scorso. Lo riportano le cronache locali: una delle amiche di Erika, nel gruppo di 5 persone giunte in treno a Empoli nella serata di sabato, si era messa in tasca lo smartphone. Nonostante fosse stata sentita dai carabinieri, non lo ha consegnato alle forze dell'ordine. Poi quando la famiglia ha chiamato il numero di Erika, si è sentita rispondere dalla giovane, la quale ha poi riconsegnato il cellulare. Al suo interno ci potrebbero essere messaggi e tracce di telefonate che potrebbero dire di più su come si è giunti a quella tragica notte. Nel frattempo la famiglia attende che sul corpicino di Erika venga effettuata l'autopsia per poter procedere ai funerali, che verranno fatti a Livorno.

AGGIORNAMENTO - CI SONO TRE INDAGATI

Ci sono ben tre indagati per la morte di Erika Lucchesi: il legale rappresentante della discoteca in cui si trovata la giovane, il presunto spacciatore che avrebbe fornito la droga alla ragazza e una terza persona. Il pusher è al momento irreperibile. Si contestano a tutti e tre i rati di morte in conseguenza di altro reato e spaccio di sostanze stupefacenti.

