Evasori 'totali' nascondono 57mila euro al fisco in Valdelsa

Tra Colle Val d'Elsa e San Gimignano hanno omesso di dichiarare 57mila euro al fisco tra il 2014 e il 2017, ma le Fiamme gialle li hanno scoperti. I due, residenti in Valdelsa, sono stati qualificati come evasori totali ma le analisi dei finanzieri assieme alle banche dati del Corpo hanno potuto quantificare l'ammanco. L’attività dei finanzieri non si ferma qui; sono infatti in corso ulteriori approfondimenti per individuare tutti quei soggetti che, non attenendosi al rispetto di tali regole, contribuiscono ad incrementare l’evasione fiscale.

