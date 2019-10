'Festa del donatore', un successo per l'Avis Comunale di Fornacette

Il 20 Ottobre scorso, a 43 anni dalla sua fondazione, l’AVIS Comunale di Fornacette ha voluto confermare ancora una volta la sua vitalità, stringendosi attorno ai suoi donatori di sangue, ai soci, ai dirigenti, alle Consorelle ed alle Istituzioni, nell’ormai classica “Festa del donatore”.

Lo ha fatto portando avanti un’iniziativa con un programma ormai consolidato che ha visto il corteo dei rappresentanti delle numerose Delegazioni AVIS della Valdera e limitrofe (ovvero Pontedera, Capannoli, Vinci, Santa Croce, Santo Pietro in Belvedere), della Fratres Calcinaia e Fornacette, della Pubblica Assistenza di Fornacette, della Pro Assistenza di Calcinaia, della Misericordia di Fornacette e delle istituzioni comunali recarsi in Piazza Della Repubblica per deporre una corona floreale commemorativa al monumento dei Caduti Civili.

Qui, dopo un momento di silenzioso raccoglimento, il Sindaco Cristiano Alderigi, ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e nel suo breve intervento ha fatto un parallelismo tra il sangue versato da chi, in passato, ha combattuto per donare la libertà al nostro paese e il sangue che cittadini iscritti ad associazioni come Avis o Fratres donano incondizionatamente per concedere ad altre persone la libertà di curarsi. “Donare una parte di sé - ha chiosato il primo cittadino di Calcinaia – per salvare gli altri, è uno dei gesti più nobili e altruisti che si possano compiere”.

Concetto ribadito anche dal Presidente dell’AVIS Comunale di Fornacette, Michele Piccolo, che si è soffermato sul concetto della necessità della “Donazione” e della Solidarietà in senso lato, soprattutto oggi, quando il Mondo sembra tornare a cavalcare facili egoismi e pare così negare un futuro migliore all’intera umanità. A deporre la corona anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Flavio Tani.

Dopo la deposizione, la S. Messa presso la Chiesa Regina Pacis e la consueta foto di fronte alla Chiesa.

Ed infine tutti al Parco della Fornace per il pranzo sociale a cui hanno preso parte anche la Segretaria dell’AVIS Regione Toscana, Isa Mancini.

Il ricco banchetto è stato chiuso da un maestoso dolce in panna montata che ha conquistato tutti i presenti e meritato la solita, prolungata standing ovation.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

