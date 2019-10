Francesca Brogi eletta coordinatrice di Anci Giovani Toscana

Francesca Brogi, giovane sindaca di Ponsacco, è stata eletta all'unanimità coordinatrice regionale di Anci Giovani Toscana dall'assemblea congressuale degli amministratori under 35, che si è tenuta oggi al Fuligno di Firenze.

Un'assemblea particolarmente partecipata, grazie alla presenza di circa 80 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali da tutta la regione.

Francesca Brogi, 31 anni, già al secondo mandato come prima cittadina, dopo aver sottolineato l'importanza della sua candidatura unitaria, sostenuta da amministratori di ogni colore politico ("come già accaduto per il presidente Matteo Biffoni", ha ricordato) ha ribadito quanto i giovani possono contribuire alla vita dei Comuni e dei territori, in particolare su temi come agenda digitale, innovazione tecnologica, tutela dell'ambiente. "Vorrei che Anci Giovani Toscana diventasse un organismo operativo e propositivo, da un lato per ascoltare le esigenze delle nostre comunità, dall'altro per far ascoltare la nostra voce. Noi condividiamo tutti una grande passione, mettiamola in comune. Da parte mia, sono a completa disposizione per lavorare insieme e per contare insieme, in tutti gli organismi dell'associazione e delle istituzioni".

Nel suo intervento, il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni ha ringraziato tutti i partecipanti e ha proposto un patto: una sfida comune e condivisa, a prescindere dall'appartenenza politica, perché i sindaci possano avere una capacità decisionale più ampia e perché insieme alle responsabilità siano disponibili gli strumenti necessari".

In Toscana gli amministratori under 35 sono circa 1110 su 4800; i sindaci 28 su 273. La coordinatrice di Anci Giovani è per statuto invitata permanente al Direttivo di Anci Toscana.

Fonte: Anci Toscana

