Il furto con la tecnica dell'abbraccio si è ripetuto nel Fiorentino. Con la scusa di abbracciare un'anziana, due persone hanno rubato una collana d'oro e sono scappate in auto. Sono state rintracciate poco dopo dalla polizia grazie a un testimone. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 22 ottobre, a Sesto Fiorentino in via XXV aprile. Una 28enne e il marito 25enne, entrambi di origini romene, sono stati bloccati e arrestati.

