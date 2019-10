Giornata delle Tradizioni Popolari, festa a Vinci con il professor Carlo Lapucci e il Centro di Documentazione dell'Empolese Valdelsa

La Giornata Nazionale del Folklore e delle Tradizioni Popolari è stata annunciata quasi a sorpresa dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'agosto scorso, a seguito di una delibera della fine del mese di luglio, fissata per il giorno sabato 26 ottobre.

Quale migliore data dunque per la presentazione pubblica del nuovo sito delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa (www.tradev.it) realizzato nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro tra l’Iis 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli e Var Group Digital di Empoli, commissionato dal Centro Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa?

Sono attesi il riscontro e l’interazione da parte dei territori degli undici comuni, delle istituzioni e delle associazioni, offrendo loro un canale moderno, alla portata di tutti, privilegiato per presentare le attività e le iniziative locali, con la supervisione di un comitato scientifico di altissimo livello.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre dalle 16 in un luogo veramente suggestivo e simbolico, l’Oleificio Montalbano di Vinci (Via Beneventi 2 c) che nell’occasione sarà a disposizione anche per visite guidate al frantoio in produzione e per degustazioni e assaggi di olio e il vino 'nuovi'.

Una cornice gustosa per la presentazione del nuovo strumento di comunicazione del Centro di Documentazione delle Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa, presente al completo con il nuovo Direttivo nominato lo scorso settembre così composto:

Alessandro Alderighi, Alessandra Ulivieri, Paolo Sani e Simone Vaiani (Ufficio di Presidenza), Rossana Ragionieri, Tamara Morelli, Nicola Baronti, Raffaello Santini, Paolo Gennai, Daniela Mancini, Luciano Bindi (Consiglieri).

Un nuovo Gruppo Dirigente per arrivare alla costituzione di un vero e proprio Centro di Documentazione Tradizioni Popolari Empolese-Valdelsa. Ospite della serata è il professore Carlo Lapucci, scrittore e grande esperto di tradizioni popolari. Non avrebbe in verità bisogno di molte presentazioni, basterebbe consultare un qualsiasi motore di ricerca per verificare il numero di opere e pubblicazioni al suo attivo. Indiscusso il suo grande impegno nei vari generi della produzione popolare e della ricerca nella tradizione orale, prima verso il recupero e il salvataggio di un patrimonio che andava scomparendo, in seguito verso una ricomposizione della scissione tra cultura dotta e popolare a cominciare dal Rinascimento, rimettendo a disposizione della società e della scuola un capitolo della nostra creatività ingiustamente escluso.

Tra i suoi testi ricordiamo dei veri e propri 'classici' come il Dizionario dei proverbi italiani, I proverbi dei mesi e Le leggende della terra toscana, ma soprattutto La Bibbia dei poveri (1985) che lo ha reso noto a livello nazionale. Per allietare la serata, come nelle feste popolari di una volta, l’attore Andrea Giuntini e la musicista e cantante Katia Lari intratterranno gli ospiti e i presenti con 'Racconti e ballate della Tradizione Popolare'.

Il tutto accompagnato dall'immancabile fett’unta e del buon vino offerto dalle Cooperative Olio e Vino Montalbano e dalla Montalbano Agricola Alimentare Toscana spa. Per l’occasione sarà distribuito il libro 'Dalla terra di Vinci fiorentino: l’improvviso di Natale Masi' con uno stand informativo.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Vinci e dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

PER INFORMAZIONI

tradizioniempolivaldelsa@gmail.com - 331.1170558

