Incendio in casa da lavastoviglie difettosa, famiglia deve trasferirsi

Una lavastoviglie malfunzionante ha fatto scaturire un incendio in un appartamento di via del Bandello a Montescudaio, nell'alta Valdicecina. I vigili del fuoco di Saline di Volterra sono intervenuti ieri sera alle 19 circa. L’incendio non ha creato danni strutturali ma il fumo che sia prodotto reso temporaneamente non utilizzabile alcuni ambienti dell’appartamento stesso. I residenti si sono dovuti trasferire temporaneamente presso familiari. Non ci sono danni a persone.

