La scrittura improvvisa ed eterna di Leonardo secondo Carlo Ossola

“La prosa di Leonardo e la sua ricezione”, è questo il titolo del prossimo “Appuntamento d'autore”, il ciclo di conferenze organizzato dall'amministrazione comunale di Vinci presso la Biblioteca Leonardiana in occasione del quinto centenario dalla morte del Genio. Relatore dell'incontro che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 10.30 sarà Carlo Ossola, docente di “Letterature moderne dell’Europa neolatina” presso il Collège de France.

“In Les Carnets de Léonard de Vinci, Paul Valéry riassume benissimo non solo la profonda e mirabile presenza di Leonardo nella creazione letteraria del XIX e XX secolo, ma la forza 'd’improvviso e d’eterno' della sua scrittura - spiega Ossola - Egli scrive 'In quest’uomo completo la conoscenza intellettuale non basta a esaurire il desiderio. E la produzione delle idee, anche le più preziose, non soddisfa l’impellente bisogno di creare: l’esigenza stessa del suo pensare lo riconduce al mondo sensibile, e la sua meditazione ha il compito di fare appello alle forze che costringono la materia. [...] Questo capolavoro di esistenza armonica et di plenitudine delle potenze umane porta il nome illustre di Leonardo da Vinci'”.

Carlo Ossola è anche socio nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei; membro dell’American Academy of Arts and Sciences; fellow della British Academy. Membro del Consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, e condirettore delle Riviste “Lettere Italiane” e “Rivista di Storia e Letteratura Religiosa”. Collabora da oltre 30 anni al “Sole24ore”. Ha diretto per 25 anni (1978-2003) i corsi di Alta Cultura alla Fondazione Giorgio Cini. Tra le sue opere recenti: Il continente interiore, (2010, premi "Cesare Pavese" e "Città di Pisa" per la saggistica), Libri d'Italia. 1861-2011 (2011), Introduzione alla «Divina Commedia» (2012, premio "Fondazione De Sanctis" per la saggistica; trad. fr. 2016), A vif. La création et les signes (2013), Erasmo nel notturno d'Europa (2015), Viaggio a Maria (2016), Italo Calvino. L'invisibile e il suo dove (2016); Giuseppe Ungaretti, poeta (2016); Europa ritrovata. Geografie e miti del vecchio continente (2017), “Nel vivaio delle comete”. Figure di un’Europa a venire (2018); Trattato delle piccole virtù. Breviario di civiltà (2019); Dopo la gloria. I secoli del credere in Occidente (2019).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

