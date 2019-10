Lavoro nero in hotel e ponteggi pericolosi in cantiere: multe nel Senese

Scoperto ieri un lavoratore a nero in un hotel di Chianciano Terme. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Siena, nel corso di alcuni controlli, hanno trovato un 54enne assunto “in nero”. I responsabili dell’hotel sono stati quindi sanzionati con una multa di 1500 euro per aver assunto un dipendente in nero ed una di 2000 euro per aver impiegato lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% del numero complessivo di dipendenti.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati denunciati un 61enne e un 53enne di Siena all’interno di un cantiere edile. Nel corso dei controlli, il primo dei due è stato sanzionato perché utilizzava ponteggi non idonei e quindi pericolosi, mentre il secondo che era il direttore dei lavori, è stato multato per non aver effettuato vigilanza e coordinamento del cantiere. Alla ditta edile sono state fatte multe da un valore complessivo di oltre 15.000 euro.

