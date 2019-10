Leggere Fuori, al Ciaf di Lazzeretto la scrittrice-psicologa Silvia Cipolli

Verrà presentato venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 21.30, presso il CIAF Livio Lensi in Via 2 Settembre, a Lazzeretto, il libro di Silvia Cipolli dal titolo "La soluzione è nel buio".

Silvia Cipolli vive a Ponsacco ed esercita la professione di psicologa. Ha dato vita a un ciclo di laboratori di scrittura creativa. L’amore per la scrittura la accompagna da sempre e rappresenta uno strumento importante anche nei suoi progetti in ambito professionale. La sua passione per gli aspetti psicologici del giallo nasce dallo studio sulla letteratura gotica in occasione della stesura della tesi. Ha scritto molti racconti, ma questo romanzo rappresenta il suo esordio editoriale.

La presentazione del libro (ingresso gratuito) è inserita nel progetto "Leggere Fuori", organizzato dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Biblioteca “Emma Perodi”, in collaborazione con la Cooperativa “Le Macchine Celibi” e con Rea.net.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

