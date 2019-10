Liceo Marconi, consegnate le certificazioni Cambridge

L’aula magna del liceo Marconi di San Miniato ha accolto, anche quest’anno, la cerimonia di consegna delle certificazioni linguistiche della prestigiosa Università di Cambridge. Venerdì 18 ottobre docenti, studenti e genitori hanno partecipato a questo momento gioioso e significativo, che sancisce l’impegno della scuola e dei ragazzi per il raggiungimento di un obiettivo importante: ottenere una attestazione della conoscenza della lingua inglese secondo una modalità di presentazione dei risultati, omogenea e valida a livello mondiale, nota come Cambridge English Scale, integrata con il Quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Un nutrito gruppo di studenti e docenti del liceo ha conseguito le certificazioni Cambridge, alcuni per il livello PET (B1), altri per il livello FIRST (B2), dopo aver sostenuto con esito positivo, nello scorso mese di maggio, gli esami previsti per l’anno scolastico 2018/2019. Il nuovo Dirigente Scolastico, prof. Gennaro Della Marca, i docenti ed i genitori hanno espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti, certi che gli studenti trarranno da questo loro successo formativo una spinta motivazionale forte per continuare lo studio della lingua inglese, ormai fondamentale per essere a pieno titolo cittadini consapevolmente integrati in un mondo sempre più globalizzato. Per questo l’impegno del liceo di San Miniato proseguirà anche nell’anno scolastico appena iniziato. La prof.ssa Valentina Sedanetti, docente di Lingua e Letteratura Inglese nella scuola e responsabile del progetto finalizzato al conseguimento delle certificazioni Cambridge, ha comunicato che nelle prossime settimane inizieranno i nuovi corsi di preparazione, curati da insegnanti del liceo “G.Marconi” grazie alle ore di potenziamento presenti in alcune delle cattedre, quindi con risorse interne alla scuola e senza aggravio di costi per le famiglie degli studenti, che pagheranno, come negli anni passati, solo la quota prevista dall’Università di Cambridge come contributo necessario per sostenere le prove. La prof.ssa Sedanetti, insieme ai colleghi della scuola, si sta anzi attivando per ampliare le possibilità da offrire agli studenti, attraverso l’organizzazione di un corso per il conseguimento della certificazione per il livello ADVANCED (C1). Una sfida importante che i ragazzi sapranno sicuramente affrontare.

Fonte: Ufficio stampa

