Noi per Voi, l’impegno di una Onlus di Peccioli per l’infanzia e la comunità

A Peccioli, da oltre 10 anni, opera un’associazione benefica che vive grazie ai suoi volontari e alle loro idee.

Nel 2006 è nata nel comune della Valdera, da un gruppo di persone che semplicemente volevano fare qualcosa per gli altri, 'Noi per Voi' Onlus. L’associazione si concentra in eventi, cene e fabbricazione di bomboloni, con lo scopo di raccogliere fondi e donarli soprattutto nell’ambito dell’infanzia.

Per il decimo anniversario, ovvero dalla data della fondazione fino al 2016, il gruppo ha raccolto la somma di 159mila euro.

Un grandissimo traguardo che ha visto devoluta questa cifra in svariate attività, tutte volte al benessere e all’aiuto nel campo dei più piccoli. È stato donato un macchinario nel reparto di oncologia pediatrica di Pisa e un lettino per combattere l’ittero nel reparto di pediatria all’ospedale di Pontedera, che ha permesso di ridurre i tempi da 3 giorni a 8 ore.

Il resto della raccolta è stato utilizzato dalla Onlus in aiuto alla comunità pecciolese, contribuendo anche con del nuovo materiale pediatrico per l’ambulanza del paese.

L’ultimo atto di beneficenza risale ad appena 10 giorni fa. 'Noi per Voi', sempre pensando alle cure dell’infanzia, è tornata ad impegnarsi nel reparto di pediatria dell’ospedale di Pontedera, con la donazione di due poltrone tecnologiche per il riposo delle mamme che assistono i propri piccoli.

Non solo pediatria, ma anche impegno per la cittadinanza. Domenica 27 ottobre infatti verrà inaugurata, in piazza del Popolo a Peccioli, la stanza della parrocchia interamente restaurata dalla Onlus. L’area rimessa a nuovo sarà ridonata alla chiesa, ma chiunque potrà usufruirne come spazio pubblico di aggregazione e ritrovo.

Tante sono le bozze disegnate per il futuro, che emergono dalle menti del gruppo pecciolese: da un progetto pilota in collaborazione con un associazione di Pisa sui disturbi alimentari, per i quali la soglia di età nei giovanissimi si sta abbassando a 13 anni, ad altre idee che coinvolgono le attività dei ragazzi.

Un motore dal nome 'Noi per Voi' che viaggia quindi da 13 anni nella direzione di chi ha bisogno, con uno sguardo particolare e attento verso la cura dei bambini e concentrato sulle attività per la comunità che lo circonda.

Margherita Cecchin

