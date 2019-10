Meningite, infezione per una 64enne toscana

E’ ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Stefano di Prato una donna di 64 anni, residente a Prato, alla quale è stata diagnosticata una infezione da meningococco. Al momento sono in corso le procedure per la tipizzazione. La signora risulta non vaccinata. La prognosi resta riservata. L’unità funzionale di igiene e sanità pubblica dell’area pratese ha già attivato le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla signora ed ha già avviato le procedure di profilassi per i contatti stretti. Seguiranno aggiornamenti sul caso.

Fonte: Asl Toscana Centro

