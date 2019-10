Meningite, muore donna a Prato

È deceduta la donna di 64 anni ricoverata stamattina nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Stefano di Prato (qui la notizia). Era stata diagnostica una infezione da meningococco. La donna si è recata ieri sera al pronto soccorso di Prato a seguito di malori dovuti da febbre alta, fino al giorno precedente era in buone condizioni di salute. La donna risultava non vaccinata contro la meningite sia di tipo B che di tipo C.

L'Ospedale Santo Stefano di Prato ha richiesto il riscontro diagnostico.

Fonte: Asl

