Non è l’età: torna l'appuntamento al teatro comunale

Si terrà domenica 27ottobre all’interno della cornice del teatro comunale l’appuntamento annuale di NON E’ L’ETA’: la festa per quanti hanno percorso una tratto di strada in questo cammino che tutti noi chiamiamo Vita.

L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale e realizzato dai Pensieri di Bo’.

Anche quest’anno l’evento vede la partecipazione dell’Associazione AUSER che metterà a disposizione il servizio di trasporto gratuito per quanti ne faranno richiesta.

L’appuntamento quindi è per Domenica 27 ottobre 2019 dalle ore 16.30 presso il Teatro Comunale con:

- saluto di benvenuto delle Autorità

- Intrattenimento Artistico a cura degli allievi del Laboratori del Teatro di Bo’

- Lotteria

- Buffet offerto a tutti i partecipanti.

“Divertimento, ironia, voglia di stare assieme sono gli ingredienti vincenti di ‘Non è l’età’ – sottolinea il direttore artistico Franco Di Corcia jr – e siamo grati all’amministrazione comunale che anche quest’anno ci ha onorato nell’affidarci l’organizzazione dell’evento”

