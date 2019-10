Pattinaggio artistico Aics a Fucecchio, mille persone in arrivo

Quasi 700 atleti, in rappresentanza di oltre 80 gruppi appartenenti a circa 40 società provenienti da tutta Italia, parteciperanno nel fine settimana a Fucecchio alla Rassegna nazionale AiCS di pattinaggio artistico riservata ai Gruppi spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione, che si terrà al Palazzetto Comunale, è indetta dalla Direzione nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport – tra i maggiori enti di promozione sportiva in Italia - con l’approvazione del settore tecnico della Federazione sport rotellistici, la collaborazione dei comitati AiCS provinciale di Pisa e regionale della Toscana e il patrocinio del Comune di Fucecchio.

L’evento, diretto da Francesca Iaria con il coordinamento di Claudio Faragona, Moreno Pontello, Fabio Antonelli e Sergio Fasano – componenti della Commissione Nazionale AICS Pattinaggio Artistico – è stato presentato in Comune, alla presenza dell’assessore allo sport Fabio Gargani.

Una ventina saranno le gare previste e divise per categorie, per due giorni serrati di esibizioni, che si conteranno a centinaia e tutte rigorosamente gratuite al pubblico. “AiCS è infatti sport e spettacolo ma soprattutto impegno per rendere lo sport accessibile a tutti – ha spiegato il tecnico AiCS Sergio Fasano -. Per questo, in gara non mancheranno adulti e bambini insieme per un appuntamento che si conferma essere prima di tutto un Festival del pattinaggio, dove condivisione e divertimento saranno protagonisti insieme al gesto atletico e alla preparazione dei nostri atleti”.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su Ariatv.tv grazie ai tecnici di Clip&Clip Photographers, e sui canali social di AiCS nazionale e durante la Rassegna sarà ricordato lo storico dirigente toscano di AiCS Sandro Balestri, recentemente scomparso: fu infatti lui a promuovere per primo il pattinaggio AiCS in Toscana e a portare qui i grandi appuntamenti nazionali sportivi sulle rotelle.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

