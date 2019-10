Per 7 volte trovato a Empoli nonostante il divieto del giudice: denunciato

Nonostante avesse il divieto di dimora a Empoli, è stato trovato per ben 7 volte nel territorio comunale tra la stazione e il Parco Mariambini come nell'ultimo caso degli scorsi giorni. La polizia ha denunciato un 30enne marocchino, in Italia senza fissa dimora ma con comanda di permesso di soggiorno, noto agli agenti di piazza Gramsci per spaccio di stupefacenti. È in attesa di un altro processo a suo carico ma la segnalazione di tutte queste inottemperanze graveranno sulla sua situazione giudiziaria.

