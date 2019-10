Prove di carico, Ponte di Marcignana chiuso al transito

Sul Ponte di Marcignana, al km 4+000 circa della Sp 11 "Pisana per Fucecchio", nei comuni di Empoli e Cerreto Guidi, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura al transito dei pedoni e dei cicli e motocicli, condotti a mano in entrambe le direzioni, il giorno giovedì 24 ottobre 2019, dalle 8.30 alle ore 18.

Questo provvedimento si rende indispensabile per effettuare in sicurezza lavori di prove di carico sull'impalcato del ponte.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli