Pubblicata la graduatoria per il contributo affitti anno 2019

E' pubblicata sul sito del Comune di Lastra a Signa nella sezione "Altri bandi e avvisi" la graduatoria provvisoria del contributo a integrazione del canone di locazione per l'anno 2019

Coloro che vorranno presentare ricorso lo possono fare fino al 4 novembre 2019, utilizzando l’apposita modulistica che si può scaricare dal sito o ritirare presso gli uffici del servizio sociale in via Togliatti 41.

Ricordiamo che il contributo affitto è un contributo pubblico dato alle famiglie titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato, con un canone di affitto alto rispetto al totale del reddito familiare. Questa misura di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è prevista dalla L. 431/98, che istituisce a tale proposito un Fondo Regionale dal quale tutti gli anni vengono trasferiti ai Comuni i finanziamenti per i cittadini. La Regione definisce ogni anno le modalità di gestione del fondo, i requisiti per fare domanda, la somma da destinare ad ogni Comune.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa