Raccolta alimentare da record a Empoli, 15 tonnellate di solidarietà

Grande successo di partecipazione e di donazioni per la raccolta alimentare che si è tenuta lo scorso sabato a Empoli. L’appuntamento, che coinvolge la sezione soci di Empoli, le associazioni di volontariato sul territorio e centinaia di volontari, anche quest’anno ha dato i suoi buoni frutti. 15208 sono i kg di generi alimentari raccolti sabato nei Coop.Fi della zona di Empoli e che in queste ore sono già arrivati a destinazione, grazie all'impegno di alcune centinaia di volontari che hanno operato nei punti vendita di Empoli – Pozzale, Empoli – via Susini, Empoli – Case nuove, Sovigliana, Empoli- via Sanzio, Empoli - via Repubblica, Montelupo. Ad ottobre 2018, erano stati raccolti 13569 kg. L’aumento da ottobre 2018 a ottobre 2019 è del 12%.

La destinazione del cibo raccolto due volte l’anno con la raccolta alimentare di Unicoop Firenze sono le mense solidali e le dispense di chi vive in condizione di povertà, una fetta sempre più ampia della nostra società.

“Il nostro territorio si conferma solidale con quanti stanno attraversando un periodo di difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che sabato hanno partecipato, come volontari o donando parte della loro spesa, alla raccolta alimentare. La raccolta cresce sia per prodotti donati, sia per numero di volontari coinvolti. Una buona notizia per chi vive in situazioni di disagio economico e che testimonia la solidarietà espressa dai nostri concittadini e l’impegno della cooperativa nel contrasto alla povertà” afferma Francesca Martini, presidente sezione soci Coop di Empoli.

Alla raccolta ha partecipato anche Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli (nella foto con Francesca Martini), che dichiara: “Voglio ringraziare la generosità dei cittadini, il contributo fondamentale della Sezione Soci Coop di Empoli e l'attenzione preziosa delle associazioni che si occupano della distribuzione. Giornate come questa ci dimostrano quanto la lotta alla povertà si faccia soprattutto nei territori, grazie alla rete che abbiamo costruito in questi anni con il terzo settore e a quei volontari che, mentre consegnano un pacco alimentare, si preoccupano di conoscere la persona e di capirne i bisogni”.

Alla raccolta alimentare, oltre a Sezione Soci Coop Empoli, hanno collaborato: Caritas Montelupo, Caritas Limite sull’Arno, Caritas Vinci, Caritas Cerreto Guidi, Caritas Empoli, Caritas Ponte a Elsa, Caritas Vitolini, Misericordia Empoli, Misericordia Sovigliana, Pubblica Assistenza Empoli, Auser Empoli, Croce Rossa Empoli e Parrocchia San Giovanni Evangelista.

Fonte: Unicoop Firenze

