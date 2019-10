Lutto nella musica, è scomparso il baritono e regista Rolando Panerai

Rolando Panerai è morto all'età di novantacinque anni. Nato nel 1924 a Campi Bisenzio, è diventato un baritono e regista molto conosciuto. Il decesso risale a ieri, martedì 22 ottobre. A darne notizia il Teatro del Maggio Fiorentino, che gli dedicherà il prossimo trittico pucciniano e le recite di Gianni Schicchi di cui fu impareggiabile interprete.

Sulla pagina Facebook del teatro si legge: "Il Teatro del Maggio, si associa e partecipa al cordoglio della famiglia, in ricordo del grande e amato Rolando Panerai. Innumerevoli le sue presenze sul palcoscenico del Maggio dal 1947 al 2004 e poi sempre presente nella musica, e per la musica, come maestro e inoltre tra i più fedeli tra il pubblico del nostro, e suo, teatro".

