Ruba 400 euro di prodotti dal supermercato a Pontedera, arrestato

A Pontedera i carabinieri della locale compagnia Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne italiano, pregiudicato, per furto aggravato. L'uomo era stato sorpreso nel supermercato Conad, intento a sottrarre generi vari, da parte dei militari del Norm. La refurtiva, del valore di 400 euro circa, è stata interamente recuperata e riconsegnata al responsabile dell’esercizio. Per il soggetto sono stati attivati gli arresti domiciliari, oggi è atteso il processo per direttissima.

