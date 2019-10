Ruba una bicicletta in centro storico, arrestato 51enne

I carabinieri di Pistoia hanno eseguito nei confronti di D. L. P., pregiudicato cinquantunenne originario della provincia di Palermo, già ristretto presso la Casa Circondariale di Pistoia a seguito di condanna per altri reati, un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Pistoia su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La misura cautelare scaturisce da un controllo effettuato dai carabinieri nello scorso mese di novembre, quando l’uomo fu bloccato subito dopo la consumazione di un furto di una bicicletta parcheggiata all’interno di una giardino privato pertinente ad un’abitazione sita al Cento storico di Pistoia.

All’atto del controllo, il predetto, indossava uno zaino contenente diversi arnesi da scasso (pinze, tronchesi, tenaglie e grimaldelli) sottoposti a sequestro, che chiaramente utilizzava per forzare o tagliare le catene applicate ai velocipedi. In quella circostanza la bicicletta veniva restituita alla sua proprietaria consentendole così di rientrare in possesso di quel “prezioso ed utile” bene che la vittima utilizzava quotidianamente per recarsi al lavoro.

Sul conto dell’interessato venivano svolte ulteriori indagini (visioni di filmati delle telecamere di videosorveglianza e servizi di pedinamento) che consentivano di attribuirgli altri furti di biciclette consumati a Pistoia tra il mese di novembre e quello di dicembre 2018

Fonte: Carabinieri di Pistoia

