Quattro moto per un valore di 120mila euro sono state rubate al concessionario Ducati di Firenze, in via Pratese. I ladri, intorno alle 4 di questa mattina, hanno infranto una delle vetrate del negozio usando un grosso furgone con targa coperta su cui poi hanno caricato i mezzi. Erano tre uomini col volto coperto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Peretola e il reparto scientifico. Il furto sarebbe stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza

