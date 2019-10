Sgomberato edificio a Pisa, 4 denunciati

A Pisa, i carabinieri della locale stazione hanno localizzato e arrestato un 22enne gambiano, pregiudicato, notificandogli un’ordinanza di custodia in carcere; il giovane aveva più volte violato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa. L’arrestato è stato accompagnato in carcere a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un'altra operazione dei carabinieri del Norm è stato lo sgombero di un edificio di via Andrea Pisano. Per il fatto sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici in concorso e ricettazione 4 cittadini tunisini. Durante l’operazione è stato trovato un cellulare risultato rubato a Lucca e sequestrato quasi mezzo grammo di cocaina.

