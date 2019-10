Sport in mezzo alla natura, ecco lo Short Trail delle Cerbaie

Movimento all'aria aperta in mezzo a un patrimonio naturalistico come le Cerbaie: tutto è questo è possibile con lo Short Trail delle Cerbaie. Si tratta di una camminata, sia competitiva che non competitiva, in programma domenica 27 ottobre. È organizzata dal Comitato Mezza Maratona e dal Comune di Fucecchio, in collaborazione con la Contrada Massarella.

Sono disponibili due percorsi: quello competitivo da 18 km e quello non competitivo da 8 km, entrambi con ritrovo alle ore 7.30 in piazza XXIII Agosto a Massarella e partenza alle ore 9. Durante il percorso saranno allestiti due punti di ristoro gestiti dai volontari della Contrada. A disposizione dei partecipanti ci saranno anche gli spogliatoi del campo sportivo con le docce.

La manifestazione seguirà il regolamento Uisp e sarà aperta a tutti, tesserati e non, purché muniti di certificato di idoneità fisica. A tutti gli iscritti sarà consegnato un pacco gara ed un pettorale. Saranno premiati i primi dieci uomini e le prime dieci donne del percorso competitivo, con premio in denaro per i primi classificati di entrambe le categorie (50 euro) e premi in natura per i classificati dal 2° al 10° posto.

“Un’edizione zero che sta ottenendo un ottimo riscontro – commenta l’assessore allo sport Fabio Gargani – visto che il numero di preiscrizioni giunte ad oggi fa davvero ben sperare nella buona riuscita di questa manifestazione. Si tratta di un progetto importante non soltanto dal punto di vista sportivo e salutistico, ma anche da quello prettamente naturalistico poiché punta a valorizzare uno dei nostri maggiori patrimoni, quello dei boschi delle Cerbaie, di cui dobbiamo riappropriarci".

Per iscrizioni: 339.2579833; per informazioni generali: 380.7541261; per informazioni tecniche: 329.62220

