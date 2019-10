Synergie Empoli inaugura la nuova sede con un incontro sulla gestione del personale

Venerdì 25 ottobre alle 17 verrà inaugurata la nuova filiale dell'agenzia per il lavoro Synergie di Empoli, nella zona Est di Empoli, a due passi dalla uscita di Empoli Est della Fi-Pi-Li. Nell'edificio a 3 piani ci saranno non solo uffici ma anche spazi fruibili da clienti e candidati. In più trovano spazio anche aule per la formazione.

“Saremo attrezzati per offrire un servizio sempre più efficiente e di qualità - dichiara Valentina Falconi district manager– come la formazione in house, l’attivazione di tirocini, l’accoglienza dei candidati e la presentazione ai clienti dei nuovi servizi come la ricerca e selezione”

A partire dalle ore 17 verrano accolti gli invitati, con un incontro formativo di un’ora per i clienti su “La gestione del personale” dalle 18.30 alle 19.30. Parteciperà il board di Synergie Italia, oltre ai clienti, candidati e collaboratori della filiale.

