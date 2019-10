"Dammi i soldi o ti ammazzo", grazie alle telecamere individuato un 48enne

Aveva minacciato una donna lungo le scale che dal marciapiede della stazione di Empoli portano in viale Buozzi, dicendo "Dammi i soldi o ti ammazzo". Grazie alle telecamere di piazza della Vittoria è stato individuato e denunciato dalla polizia di Empoli per tentata rapina e violazione del provvedimento di divieto di tornare ad Empoli. Parliamo di un 48enne di origini milanesi e senza fissa dimora, già allontanato lo scorso anno dalla città toscana con foglio di via della durata di 3 anni emesso a marzo scorso.

I fatti risalgono al 14 ottobre scorso, quando la donna è stata minacciata intorno alle 21.15 circa dopo essere scesa dal treno proveniente da Firenze. Quando l'uomo si è avvicinata la donna è scappata verso la biglietteria, dove c'era ancora gente. Il 17 ottobre ha sporto denuncia al commissariato di piazza Gramsci, dicendo che l'uomo aveva uno zaino sulle spalle. Per fortuna le telecamere di piazza della Vittoria hanno inquadrato l'uomo in volto, dato che la scena ripresa alla stazione lo ritraevano solo di spalle.

