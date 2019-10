Tutela dei beni culturali in fase emergenziale: giornata di formazione a Firenze

In data 16 ottobre 2019, in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile, si e’ svolta la giornata di formazione su “Tutela dei beni culturali in fase emergenziale” presso l’Archivio di stato di Firenze, organizzata dal Segretariato Regionale Mibact e dalla Direzione Regionale VVF Toscana.

I lavori sono stati introdotti dal Prefetto di Firenze dott.ssa Laura Lega, dal Segretario Regionale MiBACT dott.ssa Muratori, dal Direttore regionale VVF ing. Romano e dal vicario ing. Cusin.

Gli interventi, moderati dal dott. Toccafondi del MiBACT, sono stati svolti dall’ing. Mazzanti della Regione Toscana, dall’ing. Nassi dei VVF, dal Maggiore Lanfranco Disibio Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, da Don Luca Franceschini della Conferenza Episcopale Italiana, dal dott. Ciatti direttore del’Opificio delle Pietre Dure e da un rappresentante del Coordinamento Regionale del Volontariato Toscano.

Il tema ha suscitato grande interesse da parte del pubblico giunto numeroso alla manifestazione, evidenziando l’importanza di una attiva collaborazione, anche in fase di programmazione e pianificazione, dei diversi Enti interessati.

Fonte: Ufficio Stampa

