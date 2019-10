Un mondo senza polio, l'impegno dei Rotary Club di Pisa e Cascina

In occasione del 24 ottobre, Giornata Mondiale della Polio, i Rotary Club di Pisa, Pisa Galilei, Pisa Pacinotti, Cascina ed i Rotaract di Pisa e Cascina hanno illustrato il loro impegno per creare consapevolezza, raccogliere fondi e sostenere l’eradicazione della polio, una malattia prevenibile con il vaccino che ancora oggi minaccia i bambini di alcune parti del mondo. L'evento è tra le migliaia di manifestazioni che i Rotary club di tutto il mondo svolgeranno per la Giornata Mondiale della Polio.

“L’impegno dei Rotary – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – è un valore aggiunto per il nostro territorio. Ringrazio i componenti degli storici club pisani che da tempo sono impegnati nella lotta antipolio e in altre meritorie attività, mettendo in pratica uno dei principi guida del Rotary, nel contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità agendo nel nome di pubblico interesse. Sul fronte della lotta alle malattie, in particolare quelle per cui non esiste cura ma solo prevenzione, come la polio, dobbiamo e possiamo compiere uno sforzo condiviso in favore di una sempre più ampia e diffusa copertura vaccinale per perseguire il bene comune”.

Dal 1987, la Rotary Foundation annovera il Progetto Polio Plus tra i suoi Programmi Umanitari. Nato nel 1979 su iniziativa di Sergio Mulitsch di Palmenberg del Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, il progetto fu la risposta italiana all’appello dei rotariani delle Filippine, dove l’incidenza del virus era devastante.

Quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato l'iniziativa globale per l'eradicazione della polio più di tre decenni fa, la polio paralizzava 1.000 bambini ogni giorno. Da allora ci sono stati grandi progressi contro la malattia. I casi di polio sono diminuiti del 99,9%, da 350.000 casi nel 1988 in 125 Paesi a 33 casi di poliovirus selvaggio nel 2018 in soli due Paesi: Afghanistan e Pakistan.

“Con la polio quasi eradicata – ha dichiarato Antonio Trivella, Presidente della Commissione Rotary Foundation club Pisa Pacinotti - il Rotary e i suoi partner devono sforzarsi per mantenere i progressi fatti e continuare a raggiungere tutti i bambini con il vaccino antipolio. Senza il pieno finanziamento e l'impegno politico, questa malattia paralizzante potrebbe tornare nei Paesi liberati dalla polio, mettendo a rischio i bambini di tutto il mondo. Dal 1985 il Rotary ha contribuito con oltre 1,9 miliardi di dollari per l'eradicazione della polio, tra cui quelli donati dai soci dei Rotary Club di Pisa, Pisa Galilei, Cascina e Pisa Pacinotti”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa