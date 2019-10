Use Sesa e Use Scotti Rosa, il punto sul vivaio

Piano piano entra a pieno regime il vivaio Use Sesa. Nell'ultimo fine settimana sono iniziati i campionati Under 20 Regionale ed Under 16 femminile. Il punto:

Under 20 Regionale

Certaldo-Biancorosso Sesa 72-50

Biancorosso Sesa

Carpignani 8, Vincelles 4, Kamal 7, Gargelli, Monizio 6, Marconcini 6, Xhindoli 4, Biondi 2, Pistolesi 6, Bulleri 7, Bianchi, Riva. All. Pagliai

Under 18 Gold

Montecatini-Biancorosso Sesa 62-93

Biancorosso Sesa

Maltomini 5, Mazzoni 19, Morosi 2, Cerchiaro 10, Mica 2, Berti 10, Sani 3, Cappelletti 6, Giannone 16, Pozzolini 14, Syll 4, Gangarossa 2. All. Marchini (ass. Mazzoni)

Under 16 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Firenze Basket 66-58

Biancorosso Sesa

Desideri 12, Holgado, Bellucci, Nencioni, Crociani, Sani 2, Fontani 19, Iannone 6, Menichetti 8, Ciampi 5, Montagnani 2, Baccetti 12. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi) Under 15 Eccellenza

Biancorosso Sesa-Virtus Siena 77-55

Biancorosso Sesa

Rocchini, Marinai, Fogli 15, Giacomelli 11, Tognelli 18, Nencini, Pescini 7, Candioti 1, Gambassi, Montagnaro 11, Baccetti 10, Pistolesi 4. All. Mazzuca (ass. Mazzoni) Under 16 femminile

Prato-Use Scotti Rosa 31-99

Use Scotti Rosa

Casini 20, Pezzatini 8, Ancillotti 17, Antonini 21, Ugolini 2, Campatelli 7, Fiaschi 10, L'Ala 4. All. Ferradini

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

