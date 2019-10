Aiuto alla Vab San Miniato per il nuovo 4x4 da Fondazione Crsm e Crédit Agricole

La banca e la fondazione del territorio aiutano il territorio. Fondazione Crsm e Crédit Agricole Italia hanno deciso di contribuire all'acquisto di un nuovo mezzo per la vigilanza antincendi boschivi Protezione Civile onlus di San Miniato. Crsm e CA hanno finanziato con 35mila euro l'operazione. La presentazione è avvenuta a Palazzo Grifoni nella mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre, alla presenza del sindaco Simone Giglioli e di membri sia dell'istituto di credito sia della Vab.

È un Ford Ranger SuperCab 4x4 con portata a 3500 kg a uso speciale per Vab e Protezione civile. Può essere utilizzato anche per interventi in ambienti colpiti da calamità naturali, per esempio i casi recenti di Belluno o Amatrice dove è stata protagonista la Vab sanminiatese. La vera e propria inaugurazione sarà sabato 26 ottobre in piazza Alighieri con tanto di benedizione e taglio del nastro.

"Il progetto del nuovo mezzo è nato perché ne avevamo di datati, non ci permettevano di andare lontano" ha spiegato Paolo Tofani della Vab San Miniato. Gli ha fatto eco il presidente regionale Mirko Scala, assieme al responsabile Marcello Ramalli: "Non siamo abituati a questi contributi perché la nostra azione passa in sordina. Questo però è un grande gesto anche a favore dei volontari sanminiatesi".

Giovanni Urti di Crsm e Massimo Cerbai di Crédit Agricole hanno aggiunto: "Ci fa piacere aiutare per la salvaguardia del territorio, nell'interesse dei cittadini. È il segno della collaborazione tra la Fondazione e Crédit Agricole, punto di partenza fondamentale anche per altre iniziative. Preservare l'ambiente è uno dei nostri pilastri".

Ha concluso il sindaco Giglioli: "Il mezzo arricchisce la Vab ma anche tutta la Protezione civile del nostro comune. I nostri boschi in estate vanno in sofferenza, fa piacere un aiuto del genere. C'è bisogno dell'aiuto di tutti gli enti sul territorio, la banca e la fondazione lo hanno come obiettivo. Un grande grazie va anche ai volontari".

Gianmarco Lotti

