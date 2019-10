Valigetta con droga e soldi, arrestato giovane a Firenze

Un 20enne fiorentino è stato arrestato nella giornata di ieri, martedì 22 ottobre, in zona Campo di Marte. Il giovane nascondeva droga e denaro in una valigetta sistemata in un armadio della sua casa a Firenze. Nella valigetta sono stati trovati 40 ovuli di hashish, 5.800 euro in contanti e cinque barattoli di wax, un estratto di cannabis altamente concentrato. Il 20enne era stato fermato per un controllo in viale Malta e trovato con dell'hashish, da lì è nata la perquisizione domiciliare.

