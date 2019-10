Vigili notturni, nuovi strumenti per i pattugliamenti della Polizia Locale

Continuano i pattugliamenti notturni della Polizia Locale di Calcinaia. Nell’ultimo in ordine di tempo, avvenuto lo scorso 19 ottobre, gli agenti della PM hanno potuto utilizzare anche alcuni dei nuovissimi strumenti in dotazione alla squadra della Comandante, Monica Vanni.

Inutile dire che i risultati non si sono fatti attendere. I controlli effettuati Sabato 19 Ottobre su via Togliatti e via del Tiglio hanno portato con precisione a 13 sanzioni per violazione del rispetto dei limiti di velocità, a 3 accertamenti di violazioni al Codice della Strada, un’automobilista è stato poi fermato e dopo essere stato sottoposto ad un test con il nuovo etilometro Drager è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

Nel solito turno gli agenti hanno inoltre ritirato una patente e controllato 27 persone. Insomma il presidio notturno del Corpo della Polizia Locale di Calcinaia che, ricordiamo, non avviene con cadenza regolare il solito giorno della settimana proprio per non dare punti di riferimenti ad automobilisti indisciplinati, si sta già dimostrando molto importante e in grado di dare risposte concrete in merito alla sicurezza stradale e a quella dei nostri cittadini.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

