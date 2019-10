XVI Conferenza Nazionale ICF Italia a Firenze

Il 25 e il 26 ottobre Firenze ospiterà la XVI Conferenza Nazionale dell’International Coach Federation, la più grande associazione al mondo che riunisce i coach professionisti, con oltre 31.000 membri in più di 141 nazioni.

La XVI edizione della Conferenza ICF Italia sarà dedicata al tema “Coaching oltre il tempo” un viaggio tra ispirazioni, significati e nuove domande. Si parlerà di comunicazione, di strategia e domande, di osservazione, spazio e significati, di umanesimo e creatività partendo dalla vita, dal pensato e dal creato di illustri personaggi del passato come Machiavelli, Galileo e Michelangelo. Uno degli obiettivi della Conferenza è proprio quello di richiamare il vissuto e le esperienze dei grandi del rinascimento per ritrovare connessioni, apprendimenti legati al loro saper osservare ed alimentare il processo creativo.

La Conferenza di venerdì 25 ottobre sarà un’occasione per condividere idee e spunti di riflessione. La giornata è pensata per offrire al pubblico la possibilità di raccogliere informazioni o input sulle tecniche, le prospettive e la percezione propri del Coaching. L’obiettivo comune a tutte le iniziative promosse dall’associazione è divulgare il Coaching nel rispetto dei due pilastri di ICF quali l’etica e la competenza. Per i coach sarà una platea di riflessione aperta, libera e di apprendimento comune, un momento di sviluppo personale.

La seconda giornata, sabato 26, sarà il momento de “Il FuoriConferenza”, durante il quale i coach avranno la possibilità non solo di seguire dei workshop tematici ma anche di fare networking per integrare le esperienze del giorno precedente in azioni e/o comportamenti concreti e legati alla quotidianità. Gli interventi saranno organizzati in sessioni parallele, dove si svilupperanno i temi di etica e comunicazione, osservazione e determinazione, creazione e relazione. Le sessioni verranno gestite direttamente dagli associati ICF attraverso la presentazione di soluzioni e argomentazioni.

Commenta Fabrizio Bresciani, Presidente ICF Italia: “Il tema, di quest’anno, nasce direttamente dagli associati che hanno richiesto di pensare a: “come si evolverà il Coaching?” La città di Firenze e la sua storia ricca di personaggi illustri ci sta ispirando ad attingere dal passato per proiettarci verso il futuro attraverso un format nuovo per noi: la “CONFERENZA” ed il “FUORICONFERENZA”.

Due momenti distinti: nella prima giornata informazioni e input saranno sviluppati con la presenza di ospiti illustri, che rappresentano l’eccellenza nelle loro professioni, mentre nella seconda giornata saranno i partecipanti a sviluppare argomenti e promuovere spunti di riflessione.”

Programma e ospiti

Gli incontri di venerdì 25 ottobre si terranno presso il Teatro La Compagnia di via Cavour 50/r.

Tra i relatori:

Fiona May (Slough/Inghilterra, 1969), ex-campionessa italiana di salto in lungo, detiene 11 medaglie, tra cui 3 titoli mondiali e 2 medaglie d’argento olimpiche, e il record nazionale per questa specialità. Ha iniziato l’atletica all’età di 12 anni ed è diventata una delle più giovani atlete della squadra britannica alle Olimpiadi di Seoul nel 1988. Dal 2013 al 2017 è stata membro del Comitato Olimpico Italiano come rappresentante degli atleti e nel 2014 il presidente della Federcalcio l’ha nominata Responsabile della Commissione per l’Integrazione. È anche a capo della delegazione della squadra femminile italiana Under 19 e membro del consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children. Ha recentemente conseguito un Executive Master in Sport Governance (MESGO).

Paolo Nespoli (Milano, 1957), astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Dopo otto anni nell’Esercito Italiano ottiene un Bachelor of Science e un Master of Science in Aeronautica e Astronautica dal Polytechnic University di New York (attualmente NYU). Lavora in Italia come Ingegnere Disegnatore per poi essere assunto dal Centro Astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in Germania come Ingegnere addetto all’addestramento degli astronauti. Nel 1998 viene selezionato come astronauta dall’ESA e distaccato al Johnson Space Center della NASA a Houston. Il suo primo volo nello spazio è stato nel 2007: STS-120 una missione di corta durata per l’assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nel 2010/11 ha volato sulla ISS nella missione di lunga durata Spedizione-26/27, e di nuovo nel 2017 per la Spedizione-52/53. Complessivamente ha passato 313 giorni nello spazio.

Interverranno durante la conferenza inoltre: Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty International Italia; Luigi Dei, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze; il pianista Alessandro Galati; Giacomo Gosti, clown ospedaliero di Soccorso Clown; il docente e autore Giovanni Scarafile; Susanne Kolb, traduttrice e lessicografa per editori italiani e tedeschi; Giovanni Bruni, consulente e formatore aziendale; Verena Schmid, ostetrica e formatrice per il modello salutofisiologico della maternità.

A condurre la giornata sarà l’attrice, regista di teatro e testimonial di tante campagne di sensibilizzazione Daniela Morozzi insieme al giornalista Raffaele Palombo.

La giornata di sabato 26 ottobre, per lo più dedicata agli addetti ai lavori, si svolgerà presso il Convitto della Calza in Piazza della Calza n.6.

Oltre ai numerosi coach ICF relatori, saranno ospiti: Massimo Negro, Presidente Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP); Enrico Parsi, psicologo di formazione sistemico relazionale; Andrew A Parson PhF, Business Psychologist, Trainer, Executive e Medical Coach; Alessandro Pegoraro, Presidente European Mentoring & Coaching Council Italia (EMCC); Georg Senoner, fondatore di SysMaCon e specializzato in sviluppo organizzativo, strategie ed executive coaching.

Il programma completo degli incontri è disponibile online, sul sito ufficiale della conferenza ICF: https://www.conferenzaicf.it info@conferenzaicf.it

Fonte: Ufficio Stampa

