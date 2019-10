Con sé 25 involucri di cocaina e oltre 6mila euro in contanti: arrestato 42enne

A Santa Maria a Monte i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, un cittadino albanese, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato trovato in possesso di 25 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina, dal peso complessivo di 30 grammi, oltre ad una somma di 6260 euro ritenuta provento dello spaccio. Droga e contanti sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato accompagnato presso le Camere di Sicurezza dell’Arma in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per stamane.

