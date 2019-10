Lui 82 anni, lei 61: denunciati per minacce verso la vicina di casa

I carabinieri di Sansepolcro, nell'Aretino, hanno denunciato due coniugi, lui 82enne pievano e lei 61enne piemontese, residenti nel comune biturgense. Grazie all’attività investigativa svolta dai militari, è stato accertato, con raccolta di testimonianze e dati di fatto, che tra una giovane donna di 35 anni di origini campane, ma pure lei residente da tempo a Sansepolcro e i due coniugi, seguito controversie per i più svariati e futili motivi, anche per antipatie sorte tra gli stessi, si verificavano continue liti che per ultimo sfociavano in un’aggressione verbale con diffamazioni e minacce di morte da parte dei coniugi. I carabinieri hanno pure proceduto al sequestro cautelativo delle armi detenute regolarmente dall’anziano.