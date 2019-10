Anci Giovani, Leonardo Rossi eletto nel direttivo regionale

Nel corso dell'Assemblea Congressuale Toscana di Anci Giovani, svoltasi mercoledì 23 ottobre 2019 a Firenze presso l'Educatorio Il Fuligno, il capogruppo di Montaione nel Cuore Leonardo Rossi è stato eletto nel Coordinamento Regionale di Anci Giovani.

"Ringrazio - dichiara Rossi - chi ha reso possibile la mia elezione nel Coordinamento regionale di ANCI Giovani, tra tutti il senatore Patrizio La Pietra, il coordinatore provinciale di FDI Claudio Gemelli ed il coordinatore di zona dell'Empolese-Valdelsa Federico Pavese. Lavorerò affinché la mia presenza nell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, oltre ad offrire una importante occasione di accrescimento personale di esperienza e conoscenze, possa essere una opportunità per Montaione e per la comunità tutta. E' un grande onore e un forte stimolo per me potermi confrontare con giovani amministratori per poter poi riportare sul territorio, come proposte, pratiche virtuose di buona amministrazione."

Fonte: Montaione nel Cuore

