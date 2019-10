Appartamenti di lusso in Versilia, evasi 3 milioni di euro: su 200 contratti oltre 50 risultano irregolari

In Versilia, la guardia di finanza di Viareggio, ha scoperto 3 milioni di euro di redditi e 400mila euro di Iva evasi e 35mila euro di Irap non corrisposta.

Questi redditi evasi corrispondono a dei doppi contratti emessi da agenzie immobiliari e proprietari per evadere il fisco. Su circa 200 contratti di affitto controllati, oltre 50 sono risultati irregolari. L'affitto non era completamente in nero per non destare sospetto e quindi per lo stesso appartamento venivano formulati due contratti di locazione uguali, diversi solo nella cifra.

Il primo contratto che riportava la cifra effettivamente versata per l'affitto veniva conservato dalle parti, mentre il secondo con un importo minore veniva registrato. Gli immobili nel mirino della guardia di finanza sono appartamenti di lusso, situati lungo la costa della Versilia da Viareggio a Forte dei Marmi ma anche in Sardegna.

