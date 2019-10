'Aspettando Halloween', dolcetto o scherzetto al Palazzo Pretorio di Certaldo

Si chiama “Aspettando Halloween” la festa pomeridiana che domenica 27 ottobre dalle ore 15 in poi, si svolgerà nel Palazzo Pretorio, un pomeriggio dedicato ai bambini in occasione della prossimità di Halloween.

La ricorrenza di origine celtica che viene celebrata la sera del 31 ottobre, che da diversi anni si è diffusa negli Stati Uniti assumendo forme spiccatamente macabre e più commerciali con cui è divenuta nota, ha sempre più seguito anche in Italia, con sfilate in costume, giochi dei bambini che girano di casa in casa recitando la formula “dolcetto o scherzetto”.

Grazie alla Pro Loco, la festa si svolgerà anche in chiave certaldese, con la collaborazione dell’Accademia della danza. In programma storie di paura con Alessandro Gigli, gli animaletti mostruosi della Associazione Vivascienza di Montelupo Fiorentino, giochi, visite guidate a tema e animazioni.

Tre euro ad adulto il costo di ingresso. Info. Tel. 0571 656721

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

