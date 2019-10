Aziende agricole montano i gazebi per "Mercatale in Empoli': prodotti tipici scendono in piazza

Si avvicina il fine settimana ed il quarto sabato del mese l’appuntamento è con il “Mercatale in Empoli”, il mercato agroalimentare d’eccellenza per prodotti di qualità, sapori unici, gusti delle colture tradizionali del territorio.

Un ritratto delle aziende agricole locali che porteranno sui banchi del Mercatale la genuità delle proprie coltivazioni e dei propri allevamenti, rispettosi dell’ambiente e della cura dei propri animali.

Sabato 26 ottobre 2019, dalle 8 alle 13, la bella piazza della Vittoria ospita la migliore gustosità del territorio toscano.

CHI ESPONE – Ecco le aziende protagoniste in mostra sabato prossimo. Partiamo con l'azienda agricola biologica La Ginestra e la sua pasta e vino in anfora; Roberto Romagnoli arriva con la carne di vitello e maiale da Montespertoli; l'azienda agricola I Fomaggi di Maria porterà il brie di pecora ed i cannoli con la ricotta ‘segreta’ di Maria, direttamente da Volterra; il pane di grani antichi del forno Romolino con il pane di grano antico alla cipolla di Certaldo da Lastra a Signa; ci saranno le verdure dell'azienda agricola ‘nostrana’ Bioeat da Empoli; non mancherà l’azienda agricola di Luigina con le cipolle di Certaldo e le erbette di campo.

Ci sarà la cinta senese dell' azienda agricola Il Ruscello che porterà anche l’olio novo e il salame salame alle castagne da Chianni; e poi, i salumi di Marco da Castelfiorentino, i conigli dell'azienda agricola La Mignola di San Miniato, le famose chiocciole e la luffa dell’azienda agricola Le Chiocciole d'Elsa da Poggibonsi. Presente l'azienda agricola I Formaggi del Dottore di Castelfiorentino che porterà passione, unicità nei prodotti del ‘suo’ territorio ed infine il Panificio i Due Pani di Lazzeretto di Cerreto Guidi con il pane con farina di grani antichi. All’esterno dei bianchi gazebi del ‘mercatale’ i ciclamini di sandro Sassetti e le piante dei Vivai Petreti di Bottegone (Pistoia).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

