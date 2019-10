Bloccati dalla Polizia Municipale di Firenze mentre stavano tentando di derubare un turista. Si tratta di due borseggiatori colti sul fatto ieri in centro dagli agenti della zona centrale. Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto convalidato stamani nell’udienza direttissima con obbligo di firma ad Anzio fino al processo (fissato a fine gennaio); per la donna la denuncia.

Tutte le notizie di Firenze