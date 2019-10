CastelloFobia a tema fiabe... ma senza lieto fine: 50 capitoli 'horror' nel borgo

Le fiabe finiscono tutte bene, ma non a CastelloFobia. Ritorna la nuova edizione, la terza, della festa di Halloween che intrattiene grandi e piccini in quel di Castelfiorentino.

Il programma della festa, che è promosso dall’associazione “Ca’ Stellare – Il Palio di Castelfiorentino” e da “Contrad’Arte” (la compagnia teatrale del Palio) in collaborazione con numerose associazioni locali e il patrocinio del Comune, è stato illustrato questa mattina nella sala rossa del Municipio.

Sono intervenuti il sindaco, Alessio Falorni, il presidente dell’associazione “Ca’ Stellare”, Michele Cucchiara, insieme a Ilaria Monzitta, Alessandra Bianchi, Graziella Coco, Ilaria Monfardini, Alessandra Minucci.

Il mondo di fiaba che tutti conosciamo per le rappresentazioni Disney sarà stravolto in 50 'capitoli', ossia punti spettacoli, per Castello alta e zone limitrofe. Cucchiara: "Sono tantissimi i volontari che quest'anno parteciperanno a CastelloFobia e con loro abbiamo contato a ingrandire la manifestazione. Si ringraziano tutti gli sponsor, tutte le comparse e la manovalanza dietro le quinte (trucco, sarte, allestimento...). CastelloFobia nasce 3 anni fa e fin da subito ha avuto un successo incredibile con la partecipazione spontanea anche di molti residenti del centro. Quest'anno ci siamo spinti oltre e le comparse saranno presenti anche al centro commerciale dei Gigli di Campi Bisenzio per un 'pomeriggio da incubo' domenica 27 ottobre".

"CastelloFobia - sottolinea il sindaco, Alessio Falorni - è diventato rapidamente uno degli appuntamenti più attesi dalla popolazione, grazie anche alla capacità dei giovani di Castelfiorentino di saperlo rinnovare ogni anno con un tema nuovo, in grado di offrire nuovi stimoli alla loro creatività e allo stesso suscitare curiosità e interesse da parte dei visitatori".

Quest'anno le storie con un finale alternativo saranno quelle di Cenerentola, della Piccola Fiammiferaia, Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata nel bosco, Mago di Oz, Sirenetta, Gatto con gli Stivali, la Bella e la Bestia, Pinocchio, e tanti altri.

La serata inizierà in piazza Gramsci dalle 18 con un ricco programma dedicato ai bambini: dal truccabimbi alle scatole magiche e alle avventure fiabesche (storie del terrore) il tutto allietato (si fa per dire) dalla musica in filo diffusione, rigorosamente horror. Sempre nella piazza si potrà inoltre ritirare la zucca borsa (con un contributo) utilizzabile per il tradizionale 'dolcetto o scherzetto?' presso i negozi affiliati che espongono il logo di CastelloFobia. Sempre nel centro storico basso, allestito a tema, alcuni negozi partner parteciperanno con alcuni eventi, mentre in Piazza Gramsci l’Avis si presenterà con le mitiche castagne del bosco maledetto e i pop-corn stregati. Nella medesima piazza, giusto per non rimanere a stomaco vuoto, sarà allestito il banchetto delle streghe un tour tra le prelibatezze nostrane e non solo.

LE POSTAZIONI

Alle 20.30, ritrovo al “Grande Leccio” con lo Zuccalux e dalle 20.45 il “Pifferaio Magico” guiderà i visitatori fino all’inizio del percorso, salendo dalla scalinata di via XX settembre e dal “Chiassetto” per arrivare poi in Via Tilli; quest’ultima sarà caratterizzata da ben otto postazioni tra cui una interna a un bellissimo Palazzo, dove a gruppi si potrà assistere a “La bella e la bestia”. Ancora, la mappa del percorso si svilupperà lungo Via Adimari (sette postazioni), vicolo Torrigiani, piazzetta Attavanti tra cui uno spettacolo danzante della Scuola di Danza “Crescendo”, via Attavanti (otto postazioni), via San Martino, via San Lorenzo (3 postazioni), Piazza del Popolo (3 postazioni), via Ferruccio (2 postazioni), Via Terino (6 postazioni), via XX Settembre (8 postazioni). Epilogo all’Arco de “La Costa” con un finale a sorpresa.

CastelloFobia collabora quest’anno anche con il Cinema “Monicelli” (piazza Gramsci), che ha in programma mercoledì 30 ottobre (ore 21.30, ingresso 3 euro) il film “Halloween. Affronta il tuo destino” con Jamie Lee Curtis

Si ricorda che in caso di cattive previsioni meteo “CastelloFobia” sarà rinviato a Sabato 2 Novembre. Informazioni presso ufficio turistico (ore 9.30-11.30) oppure telefonando a 0571.629049 – 3925989000; info@castellofobia.it – www.castellofobia.it; Facebook ed Instagram @castellofobia

Tutte le notizie di Castelfiorentino