La famiglia di Claudio Lavagni ringrazia Fucecchio per la vicinanza dopo l'improvvisa perdita

La famiglia Lavagni ringrazia l'intera comunità di Fucecchio per la vicinanza e per la dimostrazione d'amore nei confronti di Claudio, scomparso improvvisamente all'età di 63 anni.

Claudio era un professionista stimato e conosciuto in tutto il comprensorio del cuoio e non solo, grazie al suo lavoro di rappresentante di pelli, che ha sempre svolto con passione e dedizione.

"Siamo stati sopraffatti dal dolore, ma anche dall'enorme prova d'affetto di parenti e amici. È davvero impossibile ringraziarli tutti, uno ad uno. Centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio che ci hanno fatto sentire meno soli. E ringraziamo anche le tantissime aziende del territorio che hanno fatto sentire la loro vicinanza. Claudio ci teneva al suo lavoro e questo riconoscimento l'avrebbe apprezzato. Grazie davvero, da parte mia e dei miei figli Marco, Alessandro e Davide. Claudio ci manca moltissimo, ma l'orgoglio per quel che ha lasciato in tutti noi e in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, rimarrà per sempre. Grazie davvero a tutti."

Queste le parole di Anna Maria Arena, moglie di Claudio, in rappresentanza della famiglia.

